Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України

Президент Чорногорії Яков Мілатович на зустрічі з українським послом 19 червня пообіцяв продовжити підтримку України, яку його держава надавала дотепер.

Про це Мілатович повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Мілатович у розмові з послом України Олегом Герасименком нагадав, що Чорногорія відчинила свої двері для українських біженців, надаючи їм притулок, медичне обслуговування, доступ до ринку праці. "Чорногорія й надалі підтримуватиме Україну, як це відбувалося досі", – запевнив чорногорський президент.

U razgovoru sa ambasadorom Ukrajine Olegom Gerasimenkom @UKRinMNE podsjetio sam da je 🇲🇪 otvorila svoja vrata 🇺🇦 izbjeglicama, pružajući im nesebično utočište, zdravstvenu zaštitu, pristup tržištu rada, i istakao da će Crna Gora nastaviti da podržava Ukrajinu, kao i do sada. 1/2 pic.twitter.com/dV3RnR30Zn — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) June 19, 2023

Мілатович підкреслив, що отримав запрошення відвідати Україну з "бажанням якнайшвидшого завершення війни в цій країні"

Нагадаємо, Мілатович, який представляє рух "Європа зараз", 20 травня склав присягу й офіційно заступив на посаду президента.

Нещодавно на парламентських виборах у країні перемогу здобув рух "Європа зараз", засновником якого є чорногорський лідер.

Докладніше про Мілатовича і те, яким курсом він може повести країну, читайте в статті За підтримки ЄС та друзів Путіна: як новий лідер Чорногорії об'єднав ворогів для своєї перемоги.