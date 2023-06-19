Президент Черногории Яков Милатович на встрече с украинским послом 19 июня пообещал продолжить поддержку Украины, которую его государство оказывало до сих пор.

Об этом Милатович сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Милатович в разговоре с послом Украины Олегом Герасименко напомнил, что Черногория открыла свои двери для украинских беженцев, предоставляя им убежище, медицинское обслуживание, доступ к рынку труда. "Черногория и в дальнейшем будет поддерживать Украину, как это происходило до сих пор", – заверил черногорский президент.

U razgovoru sa ambasadorom Ukrajine Olegom Gerasimenkom @UKRinMNE podsjetio sam da je 🇲🇪 otvorila svoja vrata 🇺🇦 izbjeglicama, pružajući im nesebično utočište, zdravstvenu zaštitu, pristup tržištu rada, i istakao da će Crna Gora nastaviti da podržava Ukrajinu, kao i do sada. 1/2 pic.twitter.com/dV3RnR30Zn — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) June 19, 2023

Милатович подчеркнул, что получил приглашение посетить Украину с "желанием скорейшего завершения войны в этой стране"

Напомним, Милатович, представляющий движение "Европа сейчас", 20 мая принял присягу и официально вступил в должность президента.

Недавно на парламентских выборах в стране победу одержало движение "Европа сейчас", основателем которого является черногорский лидер.

Подробнее о Милатовиче и о том, каким курсом он может повести страну, читайте в статье При поддержке ЕС и друзей Путина: как новый лидер Черногории объединил врагов для своей победы.