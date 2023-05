Новообраний президент Чорногорії склав присягу, згадавши війну в Україні

Яков Мілатович, який у квітні переміг на виборах президента Чорногорії, в суботу склав присягу й офіційно заступив на посаду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

В інавгураційній промові, виголошеній перед чорногорським парламентом, Мілатович пообіцяв бути "справжнім президентом усіх громадян незалежно від їхньої національної, політичної та релігійної належності".

Також новий президент Чорногорії пообіцяв не відхилятись від зобов’язань країни на шляху до членства в Європейському Союзі, водночас підтримуючи добросусідські відносини.

"Глобальний контекст багато в чому задає напад Росії на Україну. Не має бути і не буде ніякого відхилення від наших стратегічних зобов’язань, до яких входить і Чорногорія як частина євроатлантичної родини", – наголосив Мілатович.

