Новообраний президент Чорногорії склав присягу, згадавши війну в Україні

Яков Мілатович, який у квітні переміг на виборах президента Чорногорії, в суботу склав присягу й офіційно заступив на посаду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

В інавгураційній промові, виголошеній перед чорногорським парламентом, Мілатович пообіцяв бути "справжнім президентом усіх громадян незалежно від їхньої національної, політичної та релігійної належності".

Також новий президент Чорногорії пообіцяв не відхилятись від зобов’язань країни на шляху до членства в Європейському Союзі, водночас підтримуючи добросусідські відносини.

"Глобальний контекст багато в чому задає напад Росії на Україну. Не має бути і не буде ніякого відхилення від наших стратегічних зобов’язань, до яких входить і Чорногорія як частина євроатлантичної родини", – наголосив Мілатович.

“When we look at the current global context, which is now largely determined by the Russian attack on Ukraine, there must not and will not be deviations from our strategic directions and determinations that imply Montenegro as part of the Euro-Atlantic family” ( Jakov Milatovic) https://t.co/M3AX0cS4FI pic.twitter.com/dJ4iF9jN9i — DTT-NET English (@dtt_net_english) May 20, 2023

На інавгурації чорногорського президента були присутні близько двохсот почесних гостей, зокрема посли іноземних держав, єврокомісар із питань добросусідства Олівер Варгеї та спецпредставник Державного парламенту США із Західних Балкан Габріель Ескобар.

Після інавгурації Мілатович провів урочистий обід та окреме прийняття для лідерів іноземних держав, зокрема президентів Хорватії, Косова й Албанії, а також представників президії Боснії і Герцеговини.

Висуванець новоствореного блоку "Європа зараз", 36-річний Яков Мілатович отримав підтримку понад 60% чорногорських виборців у другому турі президентських виборів на початку квітня, перемігши багаторічного голову держави Міло Джукановича.

11 червня у Чорногорії пройдуть позачергові парламентські вибори, за результатами яких заснована минулого року партія "Європа зараз", одним зі співзасновників якої є новий президент Мілатович, має всі шанси не просто увійти до парламенту, а й отримати найбільшу фракцію.

Докладніше про новообраного президента Чорногорії і те, яким курсом він може повести країну, читайте в статті За підтримки ЄС та друзів Путіна: як новий лідер Чорногорії об'єднав ворогів для своєї перемоги.