У Франції дозволять керувати легковими авто із 17 років

Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн у вівторок оголосила, що з 2024 року мінімальний вік, із якого дозволяється самостійне керування легковим автомобілем, знизиться із 18 до 17 років.

Про це, як пише "Європейська правда", Борн заявила в інтерв’ю інтернет-виданню Brut.

"Із січня 2024 року люди зможуть складати іспити з водіння із 17 років і керувати автомобілем із 17 років", – сказала прем'єр-міністерка Франції, підкресливши, що цей захід буде "справжнім плюсом", особливо для молоді, яка проходить стажування.

За її словами, уряд Франції також "перебуває в процесі посилення сертифікатів з безпеки дорожнього руху".

Наразі у Франції можна отримати водійські права категорії В для кермування легковим авто вже у 17 років, але при цьому їхній власник не має права самостійно сідати за кермо до досягнення 18-річного віку.

Зниження мінімального віку для самостійного кермування легковим авто є частиною реформи, ініційованої французьким урядом для підтримки молоді й скорочення часу складання водійських іспитів.

Раніше кілька професійних асоціацій Франції висловились проти зниження віку, пославшись на високу смертність серед молоді у дорожньо-транспортних пригодах, пише AFP.

У відповідь на це Борн анонсувала посилення вимог для отримання водійського посвідчення молоддю у зв’язку з тим, що дорожньо-транспортні пригоди є основною причиною смертності серед французів у віці від 18 до 24 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку цього року аптеки у Франції продаватимуть презервативи для молоді віком 18-25 років безкоштовно.