У Нідерландах затримали чоловіка з українським посвідченням водія на ім’я Бориса Джонсона

Поліція Нідерландів заарештувала в Гронінгені чоловіка, який їхав містом у стані алкогольного сп'яніння, при затриманні у нього знайшли водійське посвідчення на ім'я Бориса Джонсона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Водійське посвідчення схоже на українське, але невідомо, чи має водій, який видає себе за Джонсона, також українське громадянство.

"На жаль для цієї людини, ми не повелися на цю підробку", – повідомила поліція.

Крім імені, фотографія, дата і місце народження також збігаються з даними колишнього прем'єр-міністра Великої Британії.

Термін дії документа також викликав питання нідерландських правоохоронців: водійське посвідчення нібито дійсне до кінця 3000 року. Поліція вилучила фальшиві водійські права.

Кореспондент NOS Кися Гекстер пише у Twitter, що варіанти водійських посвідчень відомих людей продаються в українських туристичних магазинах.

Нагадаємо, у військово-морських силах Британії заявили, що розслідують повідомлення про службові документи, які нібито знайшли на підлозі у туалетній кабінці пабу.