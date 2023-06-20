Во Франции разрешат управлять легковыми авто с 17 лет

Премьер-министр Франции Элизабет Борн во вторник объявила, что с 2024 года минимальный возраст, с которого разрешается самостоятельное управление легковым автомобилем, снизится с 18 до 17 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Борн заявила в интервью интернет-изданию Brut.

"С января 2024 года люди смогут сдавать экзамены по вождению с 17 лет и управлять автомобилем с 17 лет", – сказала премьер-министр Франции, подчеркнув, что эта мера будет "настоящим плюсом", особенно для молодежи, которая проходит стажировку.

По ее словам, правительство Франции также "находится в процессе усиления сертификатов по безопасности дорожного движения".

Сейчас во Франции можно получить водительские права категории В для вождения легковым авто уже в 17 лет, но при этом их владелец не имеет права самостоятельно садиться за руль до достижения 18-летнего возраста.

Снижение минимального возраста для самостоятельного вождения легковым авто является частью реформы, инициированной французским правительством для поддержки молодежи и сокращения времени сдачи водительских экзаменов.

Ранее несколько профессиональных ассоциаций Франции высказались против снижения возраста, сославшись на высокую смертность среди молодежи в дорожно-транспортных происшествиях, пишет AFP.

В ответ на это Борн анонсировала ужесточение требований для получения водительского удостоверения молодежью в связи с тем, что дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной смертности среди французов в возрасте от 18 до 24 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала этого года аптеки во Франции будут продавать презервативы для молодежи в возрасте 18-25 лет бесплатно.