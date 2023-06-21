В Албанії загинула одна людина під час рейду поліції у табір іранської опозиції

В Албанії правоохоронці здійснили рейд на табір руху "Народні моджахеди Ірану" – опонентів чинної влади Ірану, які знайшли прихисток в країні; під час цього одна людина загинула.

Про це повідомляє Balkan Insight, пише "Європейська правда".

"Народні моджахеди Ірану" (MEK) – група, опозиційна до чинної влади Ірану, що діє в екзилі багато десятиліть і знайшла прихисток в Албанії за спеціальною домовленістю з урядом. Її учасники, близько 3000 осіб, оселилися у таборі неподалік від міста Дуррес.

Інцидент стався у вівторок, коли правоохоронці прийшли туди з обшуками. Це супроводжувалося сутичками з окремими людьми.

Національна рада опору Ірану, до якої входить і MEK, у своїй заяві стверджує, що під час рейду одна людина загинула і близько сотні інших постраждали.

Керівник поліції заявив, що загибель людини не була спричинена діями правоохоронців та заперечує застосування сили. За його словами, поліцейські застосовували лише сльозогінний газ проти людей, які не виконували розпоряджень.

Міністр внутрішніх справ Бледі Кучіу коментарі ЗМІ пояснив, що поліція виконувала судовий ордер щодо вилучення електронного обладнання, оскільки прокуратура має обґрунтовані підстави вважати, що члени групи залучені до політичної діяльності, яка заборонена умовами угоди 2014 року, що дозволяє їм перебувати в Албанії.

Деталі цієї угоди майже невідомі широкій громадськості.