В Албании погиб человек во время рейда полиции в лагерь иранской оппозиции

В Албании правоохранители совершили рейд на лагерь движения "Народные моджахеды Ирана" – оппонентов действующей иранской власти, которые нашли приют в стране; при этом один человек погиб.

Об этом сообщает Balkan Insight, пишет "Европейская правда".

"Народные моджахеды Ирана" (MEK) – группа, оппозиционная власти Ирана, действующая в изгнании много десятилетий и нашедшая убежище в Албании по специальной договоренности с правительством. Ее участники, около 3000 человек, поселились в лагере неподалеку от города Дуррес.

Инцидент произошел во вторник, когда правоохранители пришли туда с обысками. Это сопровождалось столкновениями с отдельными людьми.

Национальный совет сопротивления Ирана, в который входит и MEK, в своем заявлении утверждает, что во время рейда один человек погиб и около сотни других пострадали.

Руководитель полиции заявил, что гибель человека не была вызвана действиями правоохранителей, и отрицает применение силы. По его словам, полицейские применяли только слезоточивый газ против людей, которые не выполняли распоряжений.

Министр внутренних дел Бледи Кучи в комментарии СМИ объяснил, что полиция выполняла судебный ордер об изъятии электронного оборудования, поскольку у прокуратуры есть обоснованные основания полагать, что члены группы вовлечены в политическую деятельность, которая запрещена условиями соглашения 2014 года, что позволяет им находиться в Албании.

Детали этого соглашения почти неизвестны широкой общественности.