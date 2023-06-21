Більшість німців і поляків підтримують політику своїх країн щодо допомоги Україні

Більшість німців і поляків продовжують підтримувати заходи, які обидві країни вживають для допомоги Україні через російську агресію.

Про це свідчать результати опитування"Німецько-польського барометра", проведеного Німецько-польським інститутом у Дармштадті та Варшавським інститутом громадських справ, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Підтримка прийому біженців, поставок зброї, економічних санкцій та відмови від російських нафти і газу зараз в обох країнах нижча, ніж була невдовзі після початку війни у березні 2022 року.

Згідно з опитуванням, 58% респондентів у Німеччині та 61% у Польщі підтримують прийом біженців.

51% у Німеччині та 76% у Польщі виступають за постачання зброї.

Широкомасштабні економічні санкції вважають правильними 57% німців і 85% поляків.

Відмову від нафти і газу з Росії підтримують 59% у Німеччині та 81% у Польщі.

"Рейтинги схвалення цих заходів наразі нижчі, ніж у березні 2022 року, але вищі, ніж до 24 лютого 2022 року", – зазначила Агнешка Лада-Конефаль, заступниця директора Німецько-польського інституту в Дармштадті.

Нагадаємо, 94% фінів повністю згодні або певною мірою згодні з тим, що Фінляндія має надавати гуманітарну допомогу Україні.