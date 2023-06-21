Большинство немцев и поляков поддерживают политику своих стран по помощи Украине

Большинство немцев и поляков продолжают поддерживать меры, которые обе страны принимают для помощи Украине из-за российской агрессии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Немецко-польского барометра", проведенного Немецко-польским институтом в Дармштадте и Варшавским институтом общественных дел, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Поддержка приема беженцев, поставок оружия, экономических санкций и отказа от российских нефти и газа сейчас в обеих странах ниже, чем была вскоре после начала войны в марте 2022 года.

Согласно опросу, 58% респондентов в Германии и 61% в Польше поддерживают прием беженцев.

51% в Германии и 76% в Польше выступают за поставки оружия.

Широкомасштабные экономические санкции считают правильными 57% немцев и 85% поляков.

Отказ от нефти и газа из России поддерживают 59% в Германии и 81% в Польше.

"Рейтинги одобрения этих мер пока ниже, чем в марте 2022 года, но выше, чем до 24 февраля 2022 года", – отметила Агнешка Лада-Конефаль, заместитель директора Немецко-польского института в Дармштадте.

Напомним, 94% финнов полностью согласны или в определенной степени согласны с тем, что для Финляндии важно оказывать гуманитарную помощь Украине.