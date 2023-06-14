94% фінів вважають важливим надання гуманітарної допомоги Україні

Переважна більшість фінів вважають, що російське вторгнення в Україну збільшило необхідність у співпраці в сфері розвитку і потребу в наданні гуманітарної допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування на замовлення МЗС Фінляндії.

94% респондентів повністю згодні або певною мірою згодні з тим, що для Фінляндії важливо надавати гуманітарну допомогу Україні.

Загалом 85% вважають, що вторгнення Росії в Україну збільшує загальну потребу у співпраці з метою розвитку та гуманітарній допомозі порівняно з 82% роком раніше.

Відсоток тих, хто вважає гуманітарну допомогу важливою, за останні роки зріс: цього року 80% фінів вважали гуманітарну допомогу дуже важливою або досить важливою порівняно з 77% і 68% у 2022 і 2021 роках відповідно. Гуманітарна допомога є частиною співпраці в цілях розвитку і використовується для допомоги людям, які постраждали від стихійних лих і збройних конфліктів, серед іншого.

Ставлення фінів до співпраці в цілях розвитку стає дедалі більш розділеним. Вісімдесят відсотків жінок вважають співпрацю в цілях розвитку дуже важливою або досить важливою, порівняно з 46 відсотками чоловіків. У 2022 році відповідні показники становили 76% і 55% відповідно.

Значна частина респондентів критично ставиться до співпраці в галузі розвитку з країнами, які не засудили вторгнення Росії в Україну. 39% респондентів вважають, що співпраця в галузі розвитку з цими країнами має бути повністю припинена.

Міністерство закордонних справ вже понад 20 років замовляє компанію з дослідження ринку Taloustutkimus для проведення опитування громадської думки щодо співпраці з метою розвитку. Цьогорічне опитування проводилося в режимі онлайн-панелі з 30 травня по 5 червня 2023 року, і в ньому взяли участь 1 152 особи з різних куточків Фінляндії.

Нагадаємо, жителі Фінляндії зараз вважають загрозу агресивної війни більш імовірною, ніж три роки тому.