Франція готує багаторічний план підтримки України та додаткові 40 млн євро на 2023 рік

Франція виділить Україні додаткові 40 млн євро безповоротної фінансової допомоги для невідкладної відбудови у цьому році, а також готує багаторічний план допомоги для цивільних потреб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час виступу на конференції щодо відновлення України.

Катрін Колонна зазначила, щj Франція готує багаторічний план допомоги Україні для цивільних потреб, що включає гуманітарну допомогу, допомогу для підтримання економічної та фінансової стабільності.

"Рада зауважити, що він складатиметься в основному зі грантів, щоби не створювати додаткового тиску на публічні фінанси України", – деталізувала глава МЗС.

Крім того, МЗС Франції надасть додаткові 40 млн євро як безповоротну допомогу для України у 2023 році.

"Ця підтримка піде передусім на невідкладну відбудову критичної інфраструктури, медичне обладнання та заходи підготовки до наступної зими", – зазначила Катрін Колонна.

"Україна на довгостроковому шляху трансформацій у зв’язку з рухом до члентва в ЄС, і ми маємо використати процес відбудови, щоби додатково допомогти Україні у цьому процесі. Друге – зобов’язання підтримувати відбудову України також є нашим сигналом для Путіна: що ми будемо допомагати стільки, скільки необхідно, і в нього не вийде перечекати. Це має переконати Росію, що ситуація зайшла у глухий кут і час припиняти цю агресію вже зараз", – додала міністерка закордонних справ Франції.