Франция готовит многолетний план поддержки Украины и дополнительные 40 млн евро на 2023 год

Франция выделит Украине дополнительные 40 млн евро безвозвратной финансовой помощи для неотложного восстановления в этом году, а также готовит многолетний план помощи для гражданских нужд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время выступления на конференции по восстановлению Украины.

Катрин Колонна отметила, что Франция готовит многолетний план помощи Украине для гражданских нужд, включающий гуманитарную помощь, помощь для поддержания экономической и финансовой стабильности.

"Совет заметить, что он будет состоять в основном из грантов, чтобы не создавать дополнительного давления на публичные финансы Украины", – детализировала глава МИД.

Кроме того, МИД Франции предоставит дополнительные 40 млн евро в качестве безвозвратной помощи для Украины в 2023 году.

"Эта поддержка пойдет прежде всего на неотложное восстановление критической инфраструктуры, медицинское оборудование и меры подготовки к следующей зиме", – отметила Катрин Колонна.

"Украина на долгосрочном пути трансформаций в связи с движением к членству в ЕС, и мы должны использовать процесс восстановления, чтобы дополнительно помочь Украине в этом процессе. Второе – обязательство поддерживать восстановление Украины также является нашим сигналом для Путина: что мы будем помогать столько, сколько необходимо, и у него не получится переждать. Это должно убедить Россию, что ситуация зашла в тупик и время прекращать эту агрессию уже сейчас", – добавила министр иностранных дел Франции.

Как сообщалось, США выделят Украине $1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.