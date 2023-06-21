У Хорватії під час навчань розбився угорський військовий вертоліт

У Хорватії в районі села Пакова в Шибеницько-Кнінській жупанії розбився угорський військовий вертоліт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Jutarnji List.

Уламки угорського військового вертольота були знайдені в каньйоні річки Чікола на ділянці між селами Паково і Мілевач, також були знайдені тіла двох членів екіпажу, а пошуки третього тривають, підтвердив глава Хорватської гірської рятувальної служби Йосип Брозічевич.

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Він зазначив, що угорський військовий вертоліт перебував у цьому районі для проведення навчань.

Міністерство оборони Хорватії раніше у середу повідомило, що до пошуків військового вертольота, який розбився в районі села Пакова в Шибеницько-Кнінській жупанії, залучені вертоліт Мі-171 Ш і літак Pilatus ВПС Хорватії.

Як неофіційно стало відомо Jutarnji List, пілот не помітив трос канатної дороги і зачепився за неї. Вертоліт впав і відразу ж загорівся.

У середу Міноборони Хорватії оголосило, що в рамках підготовки до військових навчань з оцінки бойової готовності Strong Bastion-2023 з 20 по 30 червня очікує підвищений рух військової техніки в обох напрямках в районі прикордонного переходу Летень-Горичан з Угорщиною.

Невідомо, чи вертоліт, що розбився, був частиною цих навчань, чи частиною якоїсь іншої програми військового співробітництва між Угорщиною та Хорватією.

Нагадаємо, 19 червня невеликий спортивний літак впав у море поблизу шведського міста Норчепінг, загинули угорські пілоти.