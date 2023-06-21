В Хорватии во время учений разбился венгерский военный вертолет

В Хорватии в районе села Пакова в Шибеницко-Книнской жупании разбился венгерский военный вертолет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Jutarnji List.

Обломки венгерского военного вертолета были найдены в каньоне реки Чикола на участке между селами Паково и Милевач, также были найдены тела двух членов экипажа, а поиски третьего продолжаются, подтвердил глава Хорватской горной спасательной службы Иосиф Брозичевич.

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Он отметил, что венгерский военный вертолет находился в этом районе для проведения учений.

Министерство обороны Хорватии ранее в среду сообщило, что к поискам военного вертолета, который разбился в районе села Пакова в Шибеницко-Книнской жупании, привлечены вертолет Ми-171 Ш и самолет Pilatus ВВС Хорватии.

Как неофициально стало известно Jutarnji List, пилот не заметил трос канатной дороги и зацепился за него. Вертолет упал и сразу же загорелся.

В среду Минобороны Хорватии объявило, что в рамках подготовки к военным учениям по оценке боевой готовности Strong Bastion 2023 с 20 по 30 июня ожидается усиленное движение военной техники в обоих направлениях в районе пограничного перехода с Венгрией Летень-Горичан.

Неизвестно, был ли разбившийся вертолет частью этих учений или частью какой-то другой программы военного сотрудничества между Венгрией и Хорватией.

Напомним, 19 июня небольшой спортивный самолет упал в море вблизи шведского города Норчепинг, погибли венгерские пилоты.