Іранська делегація використала поїздку до Бельгії для збору інформації та залякування – ЗМІ

У Бельгії наростає скандал довкола запрошення в країну представників Ірану й Росії, оскільки стало відомо, що іранська делегація використала поїздку для залякування опозиційних активістів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Brussels Times, цитуючи також інші бельгійські ЗМІ та матеріали в іранському інфопросторі.

Йдеться про поїздку делегацій від мерії Тегерану на урбаністичний форум, який організовувала влада регіону Брюссель-Столиця – на запрошення бельгійської сторони та за кошти платників податків.

The Brussels Times переклали фрагменти коментарів речника мера Тегерану про поїздку, які дають підстави побоюватись, що 14 учасників делегації використали цю можливість для збору інформації та залякування опонентів влади, які перебувають у Бельгії.

Зокрема, стало відомо, що вони знімали на відео обличчя активістів, які протестували проти присутності мера Тегерану у Брюсселі.

Бельгійський мовник RTBF опублікував докази того, що така зйомка справді велася двома особами, що стояли на відстані від акції. Людина поруч з оператором – речник мера Тегерану. Після повернення до Ірану він сам прямо сказав про цей епізод, та що зйомку робили нібито для того, аби показати, наскільки нечисленна ця демонстрація.

ЗМІ також звернули увагу, що іранська делегація виставляє сам факт запрошення і "теплий прийом" у Брюсселі як свою перемогу.

Активісти побоюються, що тепер іранська влада може встановити їхні особи та погрожувати їхнім родичам, які ще проживають в Ірані. Бельгійська депутатка іранського походження Дарія Сафаї через це подала скаргу у поліцію.

"Він (речник мера) кілька разів назвав нас "антиреволюційною групою" і назвав так зокрема мене. Цей термін має певні юридичні підтексти – так називали після ісламської революції 1979 року опонентів режиму, які хотіли повалити його. Це вердикт, який ніхто не хоче почути від шаріатського "суду", тому що зазвичай це означає смертну кару", – прокоментувала Сафаї.

Речник мера Тегерану також сказав, що двоє учасників делегації "ходили з’ясовувати ситуацію" перед тим, як вирушили на саму конференцію.

Від іранської опозиції в екзилі та бельгійських депутатів лунають питання, як контролювали перебування у столиці неоднозначних гостей, та чи не завдала ця поїздка шкоди національній безпеці.

Нагадаємо, окрім іранської делегації, запросили також двох росіян. Відоме ім’я однієї з них – це заступниця мера Казані, членкиня "Единой России", яка відкрито підтримує війну проти України.

На тлі скандалу подав у відставку один з міністрів регіону Брюссель-Столиця Паскаль Смет, також лунають заклики до відставки глави МЗС Аджі Лябіб, яка дала згоду на видачу віз суперечливим гостям.