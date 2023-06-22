В Бельгии нарастает скандал вокруг приглашения в страну представителей Ирана и России: стало известно, что иранская делегация использовала поездку для запугивания оппозиционных активистов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Brussels Times, цитируя также другие бельгийские СМИ и материалы в иранском инфопространстве.

Речь идет о поездке делегаций от мэрии Тегерана на урбанистический форум, который организовывали власти Брюссельского столичного региона – по приглашению бельгийской стороны и за счет налогоплательщиков.

The Brussels Times перевели фрагменты комментариев представителя мэра Тегерана о поездке, которые дают основания опасаться, что 14 участников делегации использовали эту возможность для сбора информации и запугивания оппонентов власти, находящихся в Бельгии.

В частности, стало известно, что они снимали на видео лица активистов, которые протестовали против присутствия мэра Тегерана в Брюсселе.

Бельгийский вещатель RTBF опубликовал доказательства того, что такая съемка действительно велась двумя лицами, которые стояли на расстоянии от акции. Человек рядом с оператором – представитель мэра Тегерана. По возвращении в Иран он сам прямо сказал об этом эпизоде, и что съемку делали якобы для того, чтобы показать, насколько малочисленна эта демонстрация.

СМИ также обратили внимание, что иранская делегация выставляет сам факт приглашения и "теплый прием" в Брюсселе как свою победу.

Активисты опасаются, что теперь иранские власти могут установить их личности и угрожать их родственникам, которые еще проживают в Иране. Бельгийский депутат иранского происхождения Дария Сафаи из-за этого подала жалобу в полицию.

"Он (представитель мэра) несколько раз назвал нас "антиреволюционной группой" и назвал так, в частности, меня. Этот термин имеет определенные юридические подтексты – так называли после исламской революции 1979 года оппонентов режима, которые хотели свергнуть его. Это вердикт, который никто не хочет услышать от шариатского "суда", потому что обычно это означает смертную казнь", – прокомментировала Сафаи.

Представитель мэра Тегерана также сказал, что двое участников делегации "ходили выяснять ситуацию" перед тем, как отправились на саму конференцию.

От иранской оппозиции в изгнании и бельгийских депутатов звучат вопросы, как контролировали пребывание в столице неоднозначных гостей, и не нанесла ли эта поездка ущерб национальной безопасности.

Напомним, кроме иранской делегации, пригласили также двух россиян. Известно имя одной из них – это заместитель мэра Казани, член "Единой России", которая открыто поддерживает войну против Украины.

На фоне скандала подал в отставку один из министров Брюссельского столичного региона Паскаль Смет, также звучат призывы к отставке главы МИД Аджи Лябиб, которая дала согласие на выдачу виз спорным гостям.