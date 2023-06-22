У Чехії суд виправдав вчительку, звинувачену у запереченні війни в Україні

Суд району Прага 6 у четвер виправдав Мартіну Беднаржову, колишню вчительку, звинувачену у запереченні війни в Україні, яке вона нібито вчинила під час викладання в школі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал novinky.cz.

Суд вирішив, що вчинок підсудної не був злочином, а жінка не справилася з роботою вчительки, за що достатньо було звільнити її з роботи.

Прокуратура обвинуватила жінку в тому, що вона намагалася виправдати військові злочини, скоєні росіянами в Україні в квітні минулого року в школі Na Dlouhém lánu в районі Прага 6 під час викладання учням 8-го класу. Наприклад, коментуючи кадри палаючого Києва, вона стверджувала, що там нічого не відбувається, посилаючись на упередженість ЗМІ. Один з учнів записав її виступ на відео.

Підсудна стверджувала, що говорила з учнями під час уроку про медіаграмотність і різницю між реальністю і тим, що повідомляють ЗМІ.

Жінку обвинувачували у злочині, який в кодексі кваліфікується як заперечення геноциду, за що їй загрожувало від шести місяців до трьох років позбавлення волі. Обвинувачення запропонувало восьмимісячний умовний термін і п'ятирічну заборону на викладацьку діяльність.

Суддя Клара Янтошова заявила, що інкриміноване діяння не є кримінальним злочином. "З обвинувального висновку і доказів не видно, які саме висловлювання використовувала обвинувачена для вчинення злочину, про який йде мова", – сказала суддя.

Янтошова, однак, погодилася з обвинуваченням у тому, що Беднаржова не впоралася зі своїми обов'язками вчителя, коли передала учням те, що вона повідомляла на уроці чеської мови.

Вирок не є остаточним, позивач Ріхард Петрасек подав на нього апеляцію, тому справа тепер розглядатиметься у вищій судовій інстанції – Муніципальному суді Праги.

Нагадаємо, кримінальне переслідування вчительки почалося 13 січня 2023 року.

У квітні 2022 року на уроці вона заявила учням про те, що в Києві нема війни, а українці вбивали російське населення на нині окупованому Донбасі.