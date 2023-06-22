Суд оправдал учительницу, обвиненную в отрицании войны в Украине

Суд района Прага 6 в четверг оправдал Мартину Беднаржову, бывшую учительницу, обвиненную в отрицании войны в Украине, которое она якобы совершила во время преподавания в школе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал novinky.cz.

Суд решил, что поступок подсудимой не был преступлением, а женщина не справилась с работой учительницы, за что достаточно было уволить ее с работы.

Прокуратура обвинила женщину в том, что она пыталась оправдать военные преступления, совершенные россиянами в Украине в апреле прошлого года в школе Na Dlouhém lánu в районе Прага 6 во время преподавания ученикам 8-го класса. Например, комментируя кадры горящего Киева, она утверждала, что там ничего не происходит, ссылаясь на предвзятость СМИ. Один из учеников записал ее выступление на видео.

Подсудимая утверждала, что говорила с учениками во время урока о медиаграмотности и разнице между реальностью и тем, что сообщают СМИ.

Женщину обвиняли в преступлении, которое в кодексе квалифицируется как отрицание геноцида, за что ей грозило от шести месяцев до трех лет лишения свободы. Обвинение предложило восьмимесячный условный срок и пятилетний запрет на преподавательскую деятельность.

Судья Клара Янтошова заявила, что инкриминируемое деяние не является уголовным преступлением. "Из обвинительного заключения и доказательств не видно, какие именно высказывания использовала обвиняемая для совершения преступления, о котором идет речь", – сказала судья.

Янтошова, однако, согласилась с обвинением в том, что Беднаржова не справилась со своими обязанностями учителя, когда передала ученикам то, что она сообщала на уроке чешского языка.

Приговор не является окончательным, истец Рихард Петрасек подал на него апелляцию, поэтому дело теперь будет рассматриваться в высшей судебной инстанции – Муниципальном суде Праги.

Напомним, уголовное преследование учительницы началось 13 января 2023 года.

В апреле 2022 года на уроке она заявила ученикам о том, что в Киеве нет войны, а украинцы убивали русское население на ныне оккупированном Донбассе.