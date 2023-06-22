Власники Meta й Twitter зустрінуться з комісаром ЄС, де запровадять нові правила для ІТ-платформ

Європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, відповідальний за втілення нових правил ЄС щодо регулювання великих онлайн-платформ, у четвер розпочав дводенний візит до Сан-Франциско.

Про це йдеться в публікації агенції AFP, повідомляє "Європейська правда".

Дводенний візит Бретона відбудеться за кілька тижнів до того, як набуде чинності Акт ЄС про цифрові послуги (DSA), що стосується таких платформ, як Facebook та Instagram, що належать компанії Meta, а також TikTok і Twitter.

Єврокомісар зустрінеться з власником Meta Марком Цукербергом та власником Twitter Ілоном Маском, який придбав соцмережу минулого року.

Найбільше уваги прикуто саме до Twitter, оскільки його новий власник змінив багато правил щодо регулювання контенту, зокрема і всупереч майбутнім новим правилам ЄС.

Раніше після погроз заблокувати соцмережу Маск погодився з тим, що Twitter пройде "стрес-тест" Акта про цифрові послуги, аби з’ясувати, чи відповідатиме платформа стандартам ЄС, хоча його результати не будуть публічними.

DSA є одним з найбільш амбітних законів про контроль над онлайн-контентом з моменту появи соціальних мереж, який накладає серйозні зобов'язання на те, як найбільші світові платформи поводяться зі свободою слова.

Як і Загальний регламент про захист даних (GDPR), DSA, як очікується, стане орієнтиром і для інших держав світу в питанні протидії дезінформації в інтернеті.

Щоб відповідати новим правилам, Twitter, Meta, TikTok та інші платформи будуть змушені інвестувати значні кошти у модерацію контенту, а також його якнайшвидшого видалення під загрозою значних штрафів, прив’язаних до глобального обігу.