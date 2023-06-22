Владельцы Meta и Twitter встретятся с комиссаром ЕС, где введут новые правила для IТ-платформ

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, ответственный за воплощение новых правил ЕС по регулированию крупных онлайн-платформ, в четверг начал двухдневный визит в Сан-Франциско.

Об этом говорится в публикации агентства AFP, сообщает "Европейская правда".

Двухдневный визит Бретона состоится за несколько недель до того, как вступит в силу Акт ЕС о цифровых услугах (DSA), касающийся таких платформ, как Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta, а также TikTok и Twitter.

Еврокомиссар встретится с владельцем Meta Марком Цукербергом и владельцем Twitter Илоном Маском, который приобрел соцсеть в прошлом году.

Больше всего внимания приковано именно к Twitter, поскольку его новый владелец изменил многие правила по регулированию контента, в том числе и вопреки будущим новым правилам ЕС.

Ранее после угроз заблокировать соцсеть Маск согласился с тем, что Twitter пройдет "стресс-тест" Акта о цифровых услугах, чтобы выяснить, будет ли платформа соответствовать стандартам ЕС, хотя его результаты не будут публичными.

DSA является одним из самых амбициозных законов о контроле над онлайн-контентом с момента появления социальных сетей, который накладывает серьезные обязательства на то, как крупнейшие мировые платформы обращаются со свободой слова.

Как и Общий регламент о защите данных (GDPR), DSA, как ожидается, станет ориентиром и для других государств мира в вопросе противодействия дезинформации в интернете.

Чтобы соответствовать новым правилам, Twitter, Meta, TikTok и другие платформы будут вынуждены инвестировать значительные средства в модерацию контента, а также его скорейшего удаления под угрозой значительных штрафов, привязанных к глобальному обороту.