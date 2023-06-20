Маск обіцяє, що  Twitter виконуватиме законодавство ЄС про боротьбу з дезінформацією

Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск заявив, що соцмережа виконуватиме нове законодавство ЄС щодо протидії дезінформації, коли воно набуде чинності.

Як повідомляє Le Figaro/AFP, про це він заявив в інтерв’ю на France 2.

"Twitter буде дотримуватися закону. Повторюся, якщо закон набуде чинності – Twitter буде поважати його", – прокоментував Ілон Маск на запитання про нове законодавство ЄС щодо цифрових послуг (Digital Services Act).

Закон набуде чинності з 25 серпня та передбачає зобов’язання для медіаплатформ швидко реагувати на сумнівний контент. Штрафи за ігнорування можуть сягати до 6% глобальних прибутків компанії.

В кінці травня цього року Маск вирішив, що Twitter не братиме участі у кодексі ЄС про боротьбу з дезінформацією. Профільна єврокомісарка Вера Юрова після цього заявила, що Twitter "обирає конфронтацію", а французький міністр з цифровізації Жан-Ноель Барро заявив, що у разі неповаги до європейських правил не виключена і заборона соцмережі.