Грузія: помилуваний гендиректор опозиційного телеканалу вийшов із в’язниці

Ув’язненого гендиректора опозиційного телеканалу "Мтаварі" Ніку Гварамію випустили з в’язниці після помилування президенткою.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Гварамію відпустили увечері 22 червня, невдовзі після того, як президентка Саломе Зурабішвілі видала указ про його помилування.

На виході з в’язниці у Руставі його зустріли рідні, друзі, колеги та лідери опозиційних партій.

У відповідях на запитання ЗМІ Гварамія закликав президентку помилувати також Міхеіла Саакашвілі. Гварамія сказав, що не планує далі бути гендиректором "Мтаварі".

Тбіліський міський суд у травні 2022 року засудив Гварамію до трьох років і шести місяців позбавлення волі – це найсуворіше покарання за статтею про перевищення повноважень.

Суд визнав Гварамію винним у тому, що його сім'я використовувала дорогий автомобіль Porsche, отриманий від приватної компанії в обмін на розміщення реклами в ефірі "Руставі 2". На думку суду, це завдало шкоди інтересам приватної телекомпанії.

Авторитетні правозахисні організації та опозиційні політики розцінюють справу Гварамії як політично мотивовану. У Грузії було створено "Рух за звільнення Ніки Гварамії", який регулярно проводив протестні акції. Учасники руху неодноразово закликали президентку помилувати гендиректора "Мтаварі".