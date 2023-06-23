Грузия: помилованный гендиректор оппозиционного телеканала вышел из тюрьмы

Заключенного гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари" Нику Гварамию выпустили из тюрьмы после помилования президентом.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Гварамию отпустили вечером 22 июня, вскоре после того как президент Саломе Зурабишвили издала указ о его помиловании.

На выходе из тюрьмы в Рустави его встретили родные, друзья, коллеги и лидеры оппозиционных партий.

В ответах на вопросы СМИ Гварамия призвал президента помиловать также Михеила Саакашвили. Гварамия сказал, что не планирует дальше быть гендиректором "Мтавари".

Тбилисский городской суд в мае 2022 года приговорил Гварамию к трем годам и шести месяцам лишения свободы – это самое суровое наказание по статье о превышении полномочий.

Суд признал Гварамию виновным в том, что его семья использовала дорогой автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы в эфире "Рустави 2". По мнению суда, это нанесло ущерб интересам частной телекомпании.

Авторитетные правозащитные организации и оппозиционные политики расценивают дело Гварамии как политически мотивированное. В Грузии было создано "Движение за освобождение Ники Гварамии", которое регулярно проводило протестные акции. Участники движения неоднократно призывали президента помиловать гендиректора "Мтавари".