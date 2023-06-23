Макрон: У мене немає причин телефонувати Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не має причин для телефонної розмови із главою Кремля Владіміром Путіним.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Franceinfo, повідомляє "Європейська правда".

Водночас французький президент додав, що візьме слухавку, якщо Путін сам йому зателефонує.

"У мене немає причин телефонувати йому зараз…Якщо він зателефонує мені, щоб запропонувати щось, я погоджусь, тому що Франція завжди була державою, яка сприяє діалогу", – сказав Макрон.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Макрон регулярно телефонував Путіну.

У лютому в Кремлі жалілися, що лідери Франції та Німеччини не ініціювали контактів з Владіміром Путіним уже тривалий час.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Макрон марнує час, розглядаючи будь-який діалог з Росією.