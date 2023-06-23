Макрон: У меня нет причин звонить Путину по телефону

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него нет причин для телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Franceinfo, сообщает "Европейская правда".

В то же время французский президент добавил, что возьмет трубку, если Путин сам ему позвонит.

"У меня нет причин звонить ему сейчас ... Если он позвонит мне, чтобы предложить что-то, я соглашусь, потому что Франция всегда была государством, которое способствует диалогу", – сказал Макрон.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон регулярно звонил Путину.

В феврале в Кремле жаловались, что лидеры Франции и Германии не инициировали контактов с Владимиром Путиным уже долгое время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Макрон теряет время, рассматривая любой диалог с Россией.