Румунські посадовці розглядають заходи щодо надання місцевим фермерам пріоритетного доступу до чорноморського порту Констанци під час сезону збору врожаю, що може обмежити потік українського зерна.

Про це агентству Reuters повідомило джерело в Міністерстві сільського господарства Румунії, пише "Європейська правда".

Як відомо, Україна зіткнулася з блокуванням Росією її чорноморських портів і знайшла альтернативні маршрути доставки через сусідні країни ЄС.

Навіть після того, як за посередництва ООН і Туреччини Україна отримала обмежений доступ до трьох своїх чорноморських портів, румунська Констанца стала найбільшим альтернативним морським маршрутом, через який проходить близько третини українського зернового експорту з моменту російського вторгнення.

Але тепер, коли через кілька тижнів почнеться збір врожаю, Констанца буде намагатися впоратися з різким збільшенням румунського та українського врожаю.

"Міністерство сільського господарства Румунії запропонує на переговорах з Брюсселем і Києвом оптимізацію комерційних потоків зерна в порт Констанци, щоб захистити місцевих фермерів на час збору врожаю", – повідомило агентству джерело в міністерстві.

Співрозмовник не уточнив, про які заходи йдеться, але додав, що більша ясність щодо очікуваних обсягів збіжжя може допомогти організувати потоки.

Сезон збору врожаю починається приблизно в липні, коли український чорноморський зерновий коридор може закритися, і зазвичай триває до жовтня.

Румунія є однією з п'яти східноєвропейських країн ЄС, до яких після вторгнення Росії потік українського зерна збільшився, що змусило ЄС схвалити тимчасові торговельні обмеження та пакет підтримки.

На своєму піку порт Констанци обробляв близько 25 мільйонів тонн експортного зерна на рік.

Румунія є одним з найбільших виробників зерна в ЄС. Agritel оцінює врожай пшениці у 8,76 млн тонн, зерноторговельна асоціація Coceral – у 9,57 млн тонн, а румунська консалтингова компанія AGRIColumn – у 10,5 млн тонн.

Україна є великим світовим виробником та експортером зерна, але очікується, що цього року через російське вторгнення виробництво скоротиться до 45 мільйонів тонн зерна з 53 мільйонів у 2022 році.

Для порівняння, румунська консалтингова компанія AGRIColumn очікує, що Румунія зможе експортувати до 21 мільйона тонн зернових та олійних культур у сезоні 2023/2024.

Минулого тижня президент Росії Владімір Путін звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що Москва обмірковує вихід із неї.

У МЗС України вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.