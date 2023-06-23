Румынские чиновники рассматривают меры по предоставлению местным фермерам приоритетного доступа к черноморскому порту Констанцы во время сезона сбора урожая, что может ограничить поток украинского зерна.

Об этом агентству Reuters сообщил источник в Министерстве сельского хозяйства Румынии, пишет "Европейская правда".

Как известно, Украина столкнулась с блокированием Россией ее черноморских портов и нашла альтернативные маршруты доставки через соседние страны ЕС.

Даже после того, как при посредничестве ООН и Турции Украина получила ограниченный доступ к трем своим черноморским портам, румынская Констанца стала крупнейшим альтернативным морским маршрутом, через который проходит около трети украинского зернового экспорта с момента российского вторжения.

Но теперь, когда через несколько недель начнется сбор урожая, Констанца будет пытаться справиться с резким увеличением румынского и украинского урожая.

"Министерство сельского хозяйства Румынии предложит на переговорах с Брюсселем и Киевом оптимизацию коммерческих потоков зерна в порт Констанцы, чтобы защитить местных фермеров на время сбора урожая", – сообщил агентству источник в министерстве.

Собеседник не уточнил, о каких мерах идет речь, но добавил, что большая ясность относительно ожидаемых объемов зерна может помочь организовать потоки.

Сезон сбора урожая начинается примерно в июле, когда украинский черноморский зерновой коридор может закрыться, и обычно продолжается до октября.

Румыния является одной из пяти восточноевропейских стран ЕС, в которые после вторжения России поток украинского зерна увеличился, что заставило ЕС одобрить временные торговые ограничения и пакет поддержки.

На своем пике порт Констанцы обрабатывал около 25 миллионов тонн экспортного зерна в год.

Румыния является одним из крупнейших производителей зерна в ЕС. Agritel оценивает урожай пшеницы в 8,76 млн тонн, зерноторговая ассоциация Coceral – в 9,57 млн тонн, а румынская консалтинговая компания AGRIColumn – в 10,5 млн тонн.

Украина является крупным мировым производителем и экспортером зерна, но ожидается, что в этом году из-за российского вторжения производство сократится до 45 миллионов тонн зерна с 53 миллионов в 2022 году.

Для сравнения, румынская консалтинговая компания AGRIColumn ожидает, что Румыния сможет экспортировать до 21 миллиона тонн зерновых и масличных культур в сезоне 2023/2024.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что Москва обдумывает выход из нее.

В МИД Украины считают, что Россия, скорее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.