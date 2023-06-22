У МЗС на 99,9% впевнені, що РФ вийде із "зернової угоди" в липні

В МЗС вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.

Про це посол МЗС з особливих доручень, координатор Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева, написала у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

На думку Трофімцевої, основними чинниками для цього є перемога президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на виборах та завершення будівництва терміналу для експорту аміаку з РФ.



"Це означає, що аміакопровід Тольятті-Одеса (він використовувався для транспортування російського аміаку через Україну до повномасштабного вторгнення. – Ред.) вже й не такий важливий", – написала Трофімцева.

Вона також зазначила, що, за інформацією Мінінфраструктури, вони "мають план Б", проте вона його ще не бачила.

Нагадуємо, президент Росії Владімір Путін 13 червня звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що Москва обмірковує вихід із неї.

Нагадаємо, в середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.

Згодом стало відомо, що Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що Чорноморська зернова ініціатива працюватиме без перешкод.