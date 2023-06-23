58% британців хотіли б знову приєднатися до ЄС – найбільше з 2016 року

Через сім років після референдуму щодо Brexit частка британців, які хочуть знову приєднатися до ЄС, зросла до найвищого рівня з 2016 року.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За винятком тих, хто сказав, що не голосуватиме або не знає, 58,2% людей у Британії проголосували б за повернення до складу ЄС.

Мінімальний рівень підтримки повторного приєднання до ЄС у 47% був зафіксований на початку 2021 року.

Хоча настрої щодо членства в ЄС у Великій Британії значно змінилися після референдуму, незначна більшість респондентів (51%) все ще вважають малоймовірним, що Британія знову приєднається до ЄС у майбутньому.

Однак цей показник більш-менш послідовно знижується – два роки тому він становив 62%. В той же час 29% респондентів у Британії заявили YouGov у квітні, що вони вважають, що країна, швидше за все, повернеться до складу ЄС – порівняно з 21% на початку 2021 року.

Впевненість британців у майбутньому ЄС також помітно зросла одразу після референдуму. Вперше в історії більше британських респондентів (41%) заявили, що вони оптимістично налаштовані щодо перспектив союзу, ніж песимістично (36%).

Мабуть, найбільш вражаючим є те, що дані показали, що респонденти в Британії тепер також більш схильні – хоча і з невеликим відривом – говорити, що вони довіряють Європейській комісії (25%) більше, ніж власному уряду (24%).

Довіра до британського уряду впала з максимуму в 40% у квітні 2021 року – одразу після успішного раннього впровадження вакцини проти коронавірусу у Великій Британії та послаблення карантинних обмежень – тоді як довіра до Єврокомісії поступово зростала з 2016 року.

Як повідомлялося, лише 18% виборців, які проголосували за вихід Великої Британії з ЄС у 2016 році, переконані, що Brexit був успіхом.

Як відомо, під час голосування на референдумі 23 червня 2016 року незначна більшість у 52% проголосувала за вихід з Європейського Союзу.