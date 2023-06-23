Через семь лет после референдума по Brexit доля британцев, которые хотят снова присоединиться к ЕС, выросла до самого высокого уровня с 2016 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

За исключением тех, кто сказал, что не будет голосовать или не знает, 58,2% людей в Британии проголосовали бы за возвращение в состав ЕС.

Минимальный уровень поддержки повторного присоединения к ЕС в 47% был зафиксирован в начале 2021 года.

Хотя настроения относительно членства в ЕС в Великобритании значительно изменились после референдума, незначительное большинство респондентов (51%) все еще считают маловероятным, что Великобритания снова присоединится к ЕС в будущем.

Однако этот показатель более или менее последовательно снижается – два года назад он составлял 62%. В то же время 29% респондентов в Британии заявили YouGov в апреле, что они считают, что страна, скорее всего, вернется в состав ЕС – по сравнению с 21% в начале 2021 года.

Уверенность британцев в будущем ЕС также заметно выросла сразу после референдума. Впервые в истории больше британских респондентов (41%) заявили, что они оптимистично настроены относительно перспектив союза, чем пессимистично (36%).

Пожалуй, наиболее впечатляющим является то, что данные показали, что респонденты в Британии теперь также более склонны – хотя и с небольшим отрывом – говорить, что они доверяют Европейской комиссии (25%) больше, чем собственному правительству (24%).

Доверие к британскому правительству упало с максимума в 40% в апреле 2021 года – сразу после успешного раннего внедрения вакцины против коронавируса в Великобритании и ослабления карантинных ограничений – тогда как доверие к Еврокомиссии постепенно росло с 2016 года.

Как сообщалось, только 18% избирателей, проголосовавших за выход Великобритании из ЕС в 2016 году, убеждены, что Brexit был успехом.

Как известно, во время голосования на референдуме 23 июня 2016 года незначительное большинство в 52% проголосовало за выход из Европейского Союза.