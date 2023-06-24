Глава МЗС Чехії про заколот в РФ: відпустка в Криму наближається

Міністр закордонних справ Чехії прокоментував заколот у Росії жартом про те, що тепер літня відпустка в деокупованому Криму стає більш реальною перспективою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На тлі новин з Росїі про те, що "вагнерівці" йдуть на Москву, Ян Ліпавський опублікував допис у Twitter з фразою "Бачу, що моя літня відпуска у Криму наближається".

Koukám, že se moje letní dovolená na Krymu přibližuje. ⛱️🇺🇦 — Jan Lipavský (@JanLipavsky) June 24, 2023

Він також поширив допис-відповідь заступника глави МЗС Євгена Перебийноса, де той каже, що одне з його улюблених місць у Криму – пляж Яспис під Севастополем, подякувавши за пораду.

Jedno z mých oblíbených – Jaspisová pláž nedaleko Sevastopolu. pic.twitter.com/EUCXR4NjvH — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) June 24, 2023

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.