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Глава МИД Чехии о мятеже в РФ: отпуск в Крыму приближается

Суббота, 24 июня 2023, 13:03

Министр иностранных дел Чехии прокомментировал мятеж в России шуткой о том, что теперь летний отпуск в деоккупированном Крыму становится более реальной перспективой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На фоне новостей из России о том, что "вагнеровцы" идут на Москву, Ян Липавский опубликовал сообщение в Twitter с фразой "Вижу, что мой летний отпуск в Крыму приближается".

 Он также ретвитнул ответ заместителя главы МИД Евгения Перебийноса, где тот говорит, что одно из его любимых мест в Крыму – пляж Яспис под Севастополем, поблагодарив за совет.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время. 

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