Глава МИД Чехии о мятеже в РФ: отпуск в Крыму приближается

Министр иностранных дел Чехии прокомментировал мятеж в России шуткой о том, что теперь летний отпуск в деоккупированном Крыму становится более реальной перспективой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На фоне новостей из России о том, что "вагнеровцы" идут на Москву, Ян Липавский опубликовал сообщение в Twitter с фразой "Вижу, что мой летний отпуск в Крыму приближается".

Koukám, že se moje letní dovolená na Krymu přibližuje. ⛱️🇺🇦 — Jan Lipavský (@JanLipavsky) June 24, 2023

Он также ретвитнул ответ заместителя главы МИД Евгения Перебийноса, где тот говорит, что одно из его любимых мест в Крыму – пляж Яспис под Севастополем, поблагодарив за совет.

Jedno z mých oblíbených – Jaspisová pláž nedaleko Sevastopolu. pic.twitter.com/EUCXR4NjvH — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) June 24, 2023

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.