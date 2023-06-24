Розвідка Британії: підрозділи Вагнера йдуть на Москву, лояльність силовиків - ключове питання

Британська розвідка назвала події у РФ протягом останньої доби найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну за 24 червня, пише "Європейська правда".

Розвідка констатує, що в ніч на 24 червня суперечки між керівником ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиним та російським Міноборони загострилися до прямого силового протистояння.

"У Ростові-на-Дону "Вагнер" майже точно взяв під контроль ключові міста, включно зі штаб-квартирою, звідки керують військовими діями проти України. Інші підрозділи "Вагнера" рухаються на північ через Воронезьку область, майже напевно маючи на меті дійти до Москви. Оскільки дуже мало свідчень зіткнень мжі "Вагнером" і російськими силовиками, частина вочевидь залишилися пасивними і мовчки стали на бік "вагнерівців", – констатує розвідка.

На думку аналітиків, вирішальним стане те, чи залишаться лояльними Кремлю російські силовики, особливо Росгвардія.

"Це найсерйозніший виклик для Росії як держави за останній час", – підсумовує розвідка.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.