Країни Балтії та Фінляндія готові спільно закрити кордони з РФ і Білоруссю в разі потреби

Латвія разом із Литвою, Естонією та Фінляндією координує посилені заходи прикордонного контролю на зовнішньому кордоні, спільно ухвалюючи рішення про закриття кордонів із Росією та Білоруссю, якщо це буде необхідно.

Про це в етері Латвійського радіо в суботу заявив обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рінкевичса, хоча зараз потреби в закритті російського та білоруського кордону немає, готовність до реагування посилена, й Латвія не планує переглядати обмеження на перетин кордону і візові процедури для громадян Росії.

"Як і у вересні минулого року, коли в Росії почалася мобілізація, ми говорили і можемо сказати зараз, що ані мобілізація, ані нинішні події в Росії не є підставою для того, щоб видавати комусь гуманітарну або будь-яку іншу візу, або послаблювати правила в'їзду до Латвії", – сказав обраний латвійський президент.

"Втеча від путчу або участь у повстанні не є підставою для того, щоб приїхати до Латвії і розглядати питання про якусь взаємність", – додав він.

Рінкевичс зазначив, що Латвія запровадила надзвичайний стан як на латвійсько-білоруському, так і на латвійсько-російському кордонах, а також почала облаштовувати загорожі на цих ділянках.

"Але в разі більш серйозної кризи самого лише будівництва паркану буде недостатньо. Тут доведеться працювати і Державній прикордонній службі, і Збройним силам, і без допомоги союзників ситуацію буде не так легко контролювати", – вважає політик.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".