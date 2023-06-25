Страны Балтии и Финляндия готовы совместно закрыть границы с РФ и Беларусью, если необходимо

Латвия вместе с Литвой, Эстонией и Финляндией координирует усиленные меры пограничного контроля на внешней границе, совместно принимая решение о закрытии границ с Россией и Беларусью, если это будет необходимо.

Об этом в эфире Латвийского радио в субботу заявил избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает "Европейская правда".

По словам Ринкевичса, хотя сейчас потребности в закрытии российской и белорусской границы нет, готовность к реагированию усилена, и Латвия не планирует пересматривать ограничения на пересечение границы и визовые процедуры для граждан России.

"Как и в сентябре прошлого года, когда в России началась мобилизация, мы говорили и можем сказать сейчас, что ни мобилизация, ни нынешние события в России не являются основанием для того, чтобы выдавать кому-то гуманитарную или любую другую визу, или ослаблять правила въезда в Латвию", – сказал избранный латвийский президент.

"Бегство от путча или участие в восстании не является основанием для того, чтобы приехать в Латвию и рассматривать вопрос о какой-то взаимности", – добавил он.

Ринкевичс отметил, что Латвия ввела чрезвычайное положение как на латвийско-белорусской, так и на латвийско-российской границах, а также начала обустраивать заграждения на этих участках.

"Но в случае более серьезного кризиса одного лишь строительства забора будет недостаточно. Здесь придется работать и Государственной пограничной службе, и Вооруженным силам, и без помощи союзников ситуацию будет не так легко контролировать", – считает политик.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".