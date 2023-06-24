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Латвія не видаватиме росіянам жодних віз

Субота, 24 червня 2023, 14:03

Через події в Росії влада Латвії ухвалила рішення не видавати російським громадянам жодних віз, зокрема гуманітарних.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Латвія не видаватиме гуманітарних та інших віз у зв'язку з подіями в Росії", – зазначив він.

Крім того, Латвія не змінюватиме обмеження на перетин кордону, які діють для громадян РФ з 19 вересня 2022 року.

Рінкевичс додав, що Латвія, Естонія і Литва скоординовано охороняють кордони з Росією і Білоруссю, а у разі необхідності ухвалюватимуться спільні рішення.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його найманці збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції.

Читайте також інтерв’ю "ЄвроПравди" з Рінкевичсом: Реальність розпаду Росії, шлях до НАТО, покарання Угорщини. Інтерв’ю нового президента Латвії

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