Литва хоче залишити військових США у себе на постійній основі – глава МЗС

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сподівається, що американські війська залишаться в країні на постійній основі.

Про це він заявив після зустрічі із делегацією сенаторів США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Ландсбергіс зазначив, що роль США в регіоні залишається незамінною.

" Ми сподіваємося, що американські війська залишаться в Литві на постійній основі і сприятимуть стримуванню і зміцненню оборони на східному фланзі, оскільки загрози в нашому регіоні тільки зростають через агресивні дії Росії і сусідньої Білорусі", – сказав він.

Американські війська перебувають у Литві з 2014 року на ротаційній основі.

Нагадаємо, 17 червня до Литви прибув механізований батальйон піхоти з Німеччини для участі у навчаннях.