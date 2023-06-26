Литва хочет оставить военных США у себя на постоянной основе - глава МИД

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис надеется, что американские войска останутся в стране на постоянной основе.

Об этом он заявил после встречи с делегацией сенаторов США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Ландсбергис отметил, что роль США в регионе остается незаменимой.

"Мы надеемся, что американские войска останутся в Литве на постоянной основе и будут способствовать сдерживанию и укреплению обороны на восточном фланге, поскольку угрозы в нашем регионе только растут из-за агрессивных действий России и соседней Беларуси", – сказал он.

Американские войска находятся в Литве с 2014 года на ротационной основе.

Напомним, 17 июня в Литву прибыл механизированный батальон пехоты из Германии для участия в учениях.