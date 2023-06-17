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До Литви прибув механізований батальйон з Німеччини

Субота, 17 червня 2023, 11:59

До Литви прибув механізований батальйон піхоти з Німеччини для участі у навчаннях. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас. 

У своєму Twitter Анушаускас розповів, що це батальйон із німецької 41-ї бригади, що долучається до забезпечення безпеки Литви. 

"З 21 червня до 7 липня він братиме участь у спільних литовсько-німецьких навчаннях "Griffin Storm", – додав міністр. 

Нагадаємо, на останній зустрічі міністрів НАТО домовилися про нову ротаційну модель для протиповітряної і протиракетної оборони.

Міноборони Естонії у своїй заяві пояснило, що тепер на додачу до ефективної протиповітряної оборони з винищувачами на східному флангу НАТО буде відбуватися ротація підрозділів із засобами "земля-повітря".

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