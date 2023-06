До Литви прибув механізований батальйон з Німеччини

До Литви прибув механізований батальйон піхоти з Німеччини для участі у навчаннях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

У своєму Twitter Анушаускас розповів, що це батальйон із німецької 41-ї бригади, що долучається до забезпечення безпеки Литви.

Today, the armored infantry battalion of the German 41st Brigade, committed to ensuring our security, arrived in Lithuania. From June 21 to July 7 it will take part in the joint Lithuanian-German military exercise "Griffin Storm". pic.twitter.com/bHuQVWvyv2