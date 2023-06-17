До Литви прибув механізований батальйон з Німеччини

До Литви прибув механізований батальйон піхоти з Німеччини для участі у навчаннях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

У своєму Twitter Анушаускас розповів, що це батальйон із німецької 41-ї бригади, що долучається до забезпечення безпеки Литви.

Today, the armored infantry battalion of the German 41st Brigade, committed to ensuring our security, arrived in Lithuania. From June 21 to July 7 it will take part in the joint Lithuanian-German military exercise "Griffin Storm". pic.twitter.com/bHuQVWvyv2 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 17, 2023

"З 21 червня до 7 липня він братиме участь у спільних литовсько-німецьких навчаннях "Griffin Storm", – додав міністр.

Нагадаємо, на останній зустрічі міністрів НАТО домовилися про нову ротаційну модель для протиповітряної і протиракетної оборони.

Міноборони Естонії у своїй заяві пояснило, що тепер на додачу до ефективної протиповітряної оборони з винищувачами на східному флангу НАТО буде відбуватися ротація підрозділів із засобами "земля-повітря".