Сійярто похвалився, що у день заколоту "вагнерівців" підтримував зв’язок з Москвою і Мінськом

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що офіційний Будапешт знав про фінал "заколоту Пригожина" ще до того, як про нього стало відомо публічно у суботу ввечері.

Про це Сійярто розповів на пресконференції після засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Telex.

"Ми також уважно стежили за подіями на вихідних, тому що такого роду події в Росії, в залежності від результату, можуть мати досить сильний вплив на ситуацію з безпекою в усьому регіоні", – сказав Cійярто.

Він розповів, що протягом дня суботи мав телефонні розмови з віцепрем'єр-міністром Росії Денисом Мантуровим, а також з міністрами закордонних справ Росії і Білорусі Сергеєм Лавровим і Сергеєм Алейником.

За його словами, представники РФ надали йому інформацію, яка зрештою "виявилася реалістичною і правдивою". Алейник, за словами Сійярто, поінформував його про угоду самопроголошеного президента Білорусі Александна Лукашенка та ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина ще до того, як стало відомо про вирішення ситуації публічно.

Сійярто також повідомив, що Угорщина не підтримала виділення чергового траншу у сумі 500 млн євро з Європейського фонду миру державам-членам ЄС через включення Україною угорського OTP Bank до списку "спонсорів війни".



