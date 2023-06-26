Сийярто похвастался, что в день мятежа "вагнеровцев" поддерживал связь с Москвой и Минском

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт знал о финале "мятежа Пригожина" еще до того, как о нем стало известно публично в субботу вечером.

Об этом Сийярто рассказал на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Telex.

"Мы также внимательно следили за событиями на выходных, потому что такого рода события в России, в зависимости от результата, могут иметь достаточно сильное влияние на ситуацию с безопасностью во всем регионе", – сказал Сийярто.

Он рассказал, что в течение дня субботы имел телефонные разговоры с вице-премьер-министром России Денисом Мантуровым, а также с министрами иностранных дел России и Беларуси Сергеем Лавровым и Сергеем Алейником.

По его словам, представители РФ предоставили ему информацию, которая в итоге "оказалась реалистичной и правдивой". Алейник, по словам Сийярто, проинформировал его о соглашении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина еще до того, как стало известно о разрешении ситуации публично.

Сийярто также сообщил, что Венгрия не поддержала выделение очередного транша в сумме 500 млн евро из Европейского фонда мира государствам-членам ЕС из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список "спонсоров войны".