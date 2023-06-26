Байден вперше публічно прокоментував заколот "вагнерівців" у Росії

Президент США Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера" , вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву президента США у Білому домі в понеділок цитує телеканал CNN.

Байден сказав, що доручив команді національної безпеки уважно стежити за суботніми подіями в Росії і доповідати йому "щогодини", а також підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Він також повідомив, що на вихідних говорив з ключовими союзниками США, щоб переконатися, що вони усі мають спільне розуміння подій.

"Вони погодилися зі мною, що ми не дамо Путіну жодного приводу... звинуватити в цьому Захід або звинуватити в цьому НАТО", – розповів Байден про свої переговори на вихідних з союзниками.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи", – зазначив президент США.

Байден сказав, що ще занадто рано "робити остаточні висновки" про наслідки заколоту в Росії.

"Ми будемо продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних і їх вплив на Росію і Україну, але ще занадто рано робити остаточний висновок про те, куди це все йде", – сказав Байден.

Він підкреслив, що для США дуже важливо залишатися в тісній взаємодії з союзниками і партнерами, продовжуючи стежити за розвитком ситуації.

"Кінцевий результат всього цього ще належить побачити, але незалежно від того, що буде далі, я буду продовжувати стежити за тим, щоб наші союзники і партнери були тісно пов'язані в тому, як ми сприймаємо ситуацію і реагуємо на неї. Важливо, щоб наші дії були повністю скоординованими", – сказав він.

Пізнього вечора суботи канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також обговорили заколот у Росії.

Четверо глав держав та урядів порівняли свою інформацію щодо подій в РФ та обмінялися оцінками того, як вони бачать ситуацію і якого подальшого розвитку подій очікують.



