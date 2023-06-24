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Байден поговорив про ситуацію в РФ із Шольцом, Макроном і Сунаком

Субота, 24 червня 2023, 19:26

Президент США Джо Байден провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Зазначається, що лідери країн обговорювали ситуацію із збройним заколотом в Росії.

"Лідери обговорили ситуацію в Росії. Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України", – йдеться у повідомленні.

Заколот в РФ застав зненацька західних посадовців – CNN

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин заявив, що 25 тисяч його найманців нібито йдуть "відновлювати справедливість".

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву". Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.

Владімір Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.

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