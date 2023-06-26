У Німеччині запустять радіо, на якому весь контент формуватиме штучний інтелект

Цього літа в Німеччині планують запустити нове радіо на основі штучного інтелекту, де модерацією, новинами, прогнозом погоди, музичними чартами опікуватиметься штучний інтелект.

Про це йдеться у публікації DW, пише "Європейська правда".

Це пілотний проєкт радіостанції Audiotainment Südwest спільно з американською компанією Futuri Media.

Програми штучного інтелекту виконуватимуть пошук історій і аналіз контенту в соціальних мережах, тобто роботу, яку щодня проробляють журналісти.

Audiotainment Südwest – приватна радіостанція, охоплення аудиторії якої становить понад 5 млн радіослухачів щодня і майже 12 млн онлайн-прослуховувань на місяць. Широта мовлення охоплює такі регіони, як Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саар і деякі регіони землі Гессен і Північного Рейну-Вестфалії, а також Гамбург і Берлін.

Американська фірма Futuri Media 2023 року вже запустила у США першу у світі радіостанцію зі штучним інтелектом – Radio GPT. З цією метою Futuri Media розробила спеціальне програмне забезпечення, яке дає змогу замінити фахівців, які працюють над створенням радіоконтенту.

Як зазначають представники Futuri Media, найбільшою проблемою для радіостанції, що працює на основі штучного інтелекту, залишається голос, звучання якого для аудиторії було б приємним на слух і не позбавлене емоцій.

Не менш важливий момент, який належить вивчити творцям інноваційного радіо, це питання етики використання таких програм для виробництва інформаційного контенту.

Критики технологій, які застосовуються на Radio GPT, зазначають, що небезпека штучного інтелекту в роботі радіостанції полягає у поширенні дезінформації та використанні агресивного тону, який часто моделюють програми штучного інтелекту.

Радіостанція, яка частково використовує штучний інтелект у своєму мовленні, у Німеччині вже є – на острові Гельголанд.

Раніше Європейська комісія розширила використання штучного інтелекту під час перекладу, вперше дозволивши автоматичний переклад своїх пресрелізів без людської участі.