Європарламент готує закон для регулювання використання штучного інтелекту

Європарламент розробив свою пропозицію нового закону, який врегулював би використання штучного інтелекту з метою захисту від можливих шкідливих впливів цього винаходу.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

Закон готують з метою забезпечити "людиноцентричний і вартий довіри" штучний інтелект і запобігти можливим негативним впливам технології на безпеку, фундаментальні права та демократію.

499 голосами "за" депутати схвалили свою переговорну позицію з цього питання, з якою підуть на подальші переговори з країнами-членами щодо фінального тексту проєкту.

Він має забезпечити, щоби технології штучного інтелекту, які використовуються чи розробляються у Європі, повністю відповідали європейському законодавству щодо приватності, безпеки, прозорості тощо.

Системи ШІ, рівень ризику яких визнають неприйнятним, планують заборонити. До "чорного списку", зокрема, можуть потрапити технології "соціального рейтингу" залежно від поведінки і характеристик людини.

Євродепутати вирішили віднести до небезпечних також системи віддаленої біометричної ідентифікації у публічно доступних місцях; біометричні системи класифікації людей за статтю, расою, етнічною належністю, громадянством, релігією, політичними поглядами тощо; поліцейські системи "передбачання" (на основі профілю, місця розташування чи колишніх проблем із законом), системи розпізнання емоцій у роботі правоохоронних органах, органах прикордонного контролю, на робочому місці та у навчальних закладах; системи, що спроможні створювати бази даних облич на основі обробки зображень з камер у громадських місцях тощо.

До систем високого ризику віднесли ті, що можуть становити значну загрозу для здоров’я, безпеки, фундаментальних прав. До таких віднесли, серед іншого, системи ШІ, які можуть вплинути на думку виборців і результати голосування.

Розробники повинні будуть реєструвати свої "моделі" програм у базі даних ЄС перед випуском на ринок. Генеруючі системи ШІ на основі таких моделей – на зразок ChatGPT – повинні будуть виконувати критерії прозорості та забезпечити запобіжники від генерування контенту, який порушує законодавство; надавати детальний перелік даних, на яких "навчали" систему.

Виняток зробили для дослідницької діяльності та компонентів ШІ, які надаються на основі ліцензії open-source.

Нагадаємо, у вівторок Європарламент затвердив нові правила щодо виробництва та утилізації усіх типів батарейок.