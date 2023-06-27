Фінляндія може посилити обмеження на в'їзд росіян після спроби заколоту

Влада Фінляндії планує посилити обмеження на в’їзд громадян Росії на свою територію після спроби заколоту за участі приватної військової компанії "Вагнера".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні за підсумками засідання урядового комітету з питань зовнішньої політики і політики безпеки та президента Фінляндії.

Зазначається, що учасники засідання обговорили агресивну війну Росії проти України та питання, пов'язані з Росією.

"Події, що відбуваються в Росії останніми днями, є внутрішньою справою Росії, і за розвитком подій уважно стежать як у Фінляндії, так і разом з нашими союзниками та партнерами", – підкреслюється в повідомленні.

Окремо урядовий комітет Фінляндії порушив питання поїздок російських громадян до Фінляндії та через її територію до решти країн Шенгенської зони.

Він "зазначив, що поїздки російських громадян можуть надалі загрожувати міжнародним відносинам Фінляндії, тому обмеження на несуттєві поїздки повинні бути продовжені й посилені з метою запобігання зловживанням".

Комітет погодився, що уряд Фінляндії може в принципі подовжити рішення від вересня 2022 року про суттєве обмеження прикордонного руху з Росією.

Нагадаємо, що ще до призначення нового уряду його нинішній очільник Петтері Орпо назвав "само собою зрозумілим", що обмеження на в'їзд для російських туристів буде продовжене.