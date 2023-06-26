Латвія припинила прийом заяв на всі типи віз від громадян РФ

Дипломатичні та консульські установи Латвії з 26 червня 2023 року припиняють прийом документів на усі типи віз від громадян Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міністерстві закордонних справ (МЗС) порталу Delfi.

Це рішення пояснюється непередбачуваним розвитком внутрішньополітичної ситуації в РФ. При цьому візові заяви, які були прийняті до 25 червня, будуть оброблятися як і раніше.

Зазначається, що у разі виникнення додаткових питань МЗС Латвії просить звертатися до відповідного представництва країни за кордоном, запросивши стежити за подальшими оголошеннями про процедуру прийому заявок.

Раніше повідомлялося, що через події в Росії влада Латвії ухвалила рішення не видавати російським громадянам жодних віз, зокрема гуманітарних.

Слід зазначити, що Рига не змінила своє рішення попри деескалацію ситуації в Росії після того як ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин вирішив не продовжувати свій "наступ" на Москву у суботу ввечері.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу обговорять заколот найманців ПВК "Вагнера" у рамках засідання Європейської ради, яке пройде 29-30 червня у Брюсселі.