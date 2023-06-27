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Финляндия может ужесточить ограничения на въезд россиян после попытки мятежа

Вторник, 27 июня 2023, 20:30

Власти Финляндии планируют ужесточить ограничения на въезд граждан России на свою территорию после попытки мятежа с участием частной военной компании "Вагнера".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении по итогам заседания правительственного комитета по вопросам внешней политики и политики безопасности и президента Финляндии.

Отмечается, что участники заседания обсудили агрессивную войну России против Украины и вопросы, связанные с Россией.

"События, происходящие в России в последние дни, являются внутренним делом России, и за развитием событий внимательно следят как в Финляндии, так и вместе с нашими союзниками и партнерами", – подчеркивается в сообщении.

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Отдельно правительственный комитет Финляндии поднял вопрос поездок российских граждан в Финляндию и через ее территорию в остальные страны Шенгенской зоны.

Он "отметил, что поездки российских граждан могут в дальнейшем угрожать международным отношениям Финляндии, поэтому ограничения на несущественные поездки должны быть продлены и усилены с целью предотвращения злоупотреблений".

Комитет согласился, что правительство Финляндии может в принципе продлить решение от сентября 2022 года о существенном ограничении пограничного движения с Россией.

Напомним, что еще до назначения нового правительства его нынешний глава Петтери Орпо назвал "само собой разумеющимся", что ограничение на въезд для российских туристов будет продолжено.

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