МЗС Естонії оголосило про допомогу Україні майже на мільйон євро

Міністерство закордонних справ Естонії виділить 959 650 євро на допомогу Україні у 2023 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу естонського МЗС.

Кошти призначені на підтримку жителів України, внутрішніх біженців, а також біженців у Грузії та Молдові, щоб запропонувати найшвидші та найефективніші рішення.

"Гуманітарна допомога є частиною комплексної допомоги Естонії Україні. За допомогою цієї допомоги ми підтримуємо Україну та українців у подоланні наслідків російської агресії та продовженні життя, зокрема в продовженні освіти, незважаючи на війну. Ми також допомагаємо Україні реагувати на вплив нападів на цивільне населення", – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Рятувальному департаменту виділять 315 600 євро на відправку піни, необхідної для гасіння пожеж на об'єктах інфраструктури.

Ще 400 тисяч євро буде виділено громадській організації Pagulasalibi як грошову допомогу. В Україні її надають для підвищення самозабезпеченості домогосподарствам, які повністю або частково залежать від сільськогосподарської діяльності. Також грошову допомогу отримають найбільш вразливі домогосподарства.

Громадській організації Mondo виділять 244 050 євро на терміновий і легкий ремонт двох шкіл у Миколаївській та Запорізькій областях, щоб діти змогли розпочати навчання у вересні 2023 року. Крім того, для вчителів у школах організують навчання з цифрової грамотності та психосоціальної підтримки.

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції в понеділок представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови вартістю 380 мільйонів шведських крон (32,51 мільйона євро).